В Раде назвали число находящихся за рубежом украинцев

Депутат Рады Гончаренко: за пределами Украины находится 7,7 миллиона украинцев

За пределами Украины в настоящий момент находится 7,7 миллиона украинцев. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«За границей сейчас находятся 7,7 миллиона украинцев. Из них 5,3 миллиона — в ЕС», — рассказал политик.

Число находящихся за рубежом он назвал на основании данных от зарубежных дипломатических учреждений Украины. По его словам, вопросы проживания граждан Украины за рубежом обсуждались в ходе отчета временной комиссии Рады по вопросам внутренне перемещенных и других лиц.

Ранее Варшаву покинули более половины беженцев с Украины. Как рассказал мэр польской столицы Рафал Тшасковский, в Варшаву приехали в пиковый момент 350 тысяч украинцев.