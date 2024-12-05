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17:03, 5 декабря 2024Мир

Варшаву покинули более половины беженцев с Украины

Мэр Варшавы Тшасковский: в столице осталось 150 тысяч украинских беженцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannah McKay / Reuters

В Варшаве осталось порядка 150 тысяч беженцев с Украины, что составляет менее половины от приехавших. Об этом рассказал мэр польской столицы Рафал Тшасковский, его цитирует РИА Новости.

«В Польшу в последние годы приехали более двух миллионов украинцев, в Варшаву приехали в пиковый момент 350 тысяч украинцев, из которых в настоящий момент у нас остается около 150 тысяч», — заявил глава городской администрации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал приехавших в ФРГ украинцев активнее искать работу. «Многие находятся на территории Германии давно, поэтому настало время что-то делать», — подчеркнул он.

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