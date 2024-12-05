Шольц поставил ультиматум живущим в Германии украинцам

Шольц: приехавшие украинцы должны активнее искать работу в Германии

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что приехавшие в ФРГ украинцы должны активнее искать работу в стране. В противном случае им нужно возвращаться на родину, отметил политик, сообщает телеканал NTV.

По его словам, Германия должна стремиться к трудоустройству не только украинских граждан, но и беженцев из других стран. «Многие находятся на территории Германии давно, поэтому настало время что-то делать», — уточнил Шольц.

Также канцлер заявил о планах создать в Германии украинскую администрацию, которая займется координацией вопросов беженцев. В свою очередь, Владимир Зеленский уже предложил свою помощь в создании такого агентства.

В ноябре глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже после начала конфликта. По его словам, некоторые беженцы приехали в Германию на своих машинах.

До этого немецкие СМИ написали, что в Германии провалилась «турбо-программа» по трудоустройству украинских беженцев. По данным Счетной палаты Германии, в 2024 году 40 процентов граждан Украины после окончания языковых курсов получили вакансии от центров занятости, но трудоустроились по ним менее одного процента.

