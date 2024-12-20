Назван главный вызов для экономики России

Решетников: главным вызовом для экономики РФ в 2025 году станет ее охлаждение

Главным вызовом для экономики РФ в 2025 году станет политика ее охлаждения. Такой фактор назвал министр экономического развития РФ Максим Решетников, его цитирует «Эксперт».

По словам чиновника, негативные эффекты этой политики еще не так заметны: они сглаживаются традиционно высокими предпраздничными продажами, которые поддерживают рост ВВП. Однако последствия будут заметнее уже в начале следующего года, они проявятся в январе-феврале.

Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что большую часть 2024 года российская экономика переживала перегрев. По словам директора по коммуникациям фонда Джули Козак, ситуацию поддерживают «сильные корпоративные инвестиции», что привело к разгону зарплат, который сопровождается очень жестким рынком труда и оживленным ростом кредитования.

В рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент Владимир Путин заявил, что с экономикой в целом в России ситуация устойчивая, развитие идет, «несмотря ни на что». По словам главы государства, рост ВВП страны в 2024 году составит 3,9-4 процента. Правительство и Центробанк ставят задачу «мягкой посадки» экономики, которая находится в перегретом состоянии.

Текущий уровень инфляции является тревожным сигналом — по оценке ЦБ, скорость роста цен в России составляет 9,3 процента. При этом уровень безработицы в стране сохранился на минимальном уровне в 4,4 процента. В 2024 году рост промышленности составил 4,4 процента, а рост перерабатывающей промышленности — 8 процентов, напомнил Путин.