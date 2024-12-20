В МВФ перечислили основные факторы роста российской экономики

МВФ отметил сильное частное потребление и быстрый рост зарплат россиян

Международный валютный фонд (МВФ) отметил быстрый рост зарплат в России. Об этом заявила директор по коммуникациям фонда Джули Козак, передает РИА Новости.

По словам специалиста, рост обусловлен сильным частным потреблением — оно, в свою очередь, поддерживается очень жестким рынком труда, ростом зарплат и оживленным ростом кредитования.

Козак подчеркнула, что ситуацию поддерживают «сильные корпоративные инвестиции». Помимо этого, представитель МВФ уточнила, что большую часть 2024 года российская экономика переживала перегрев. В январе 2025 года фонд планирует обновить свой прогноз по экономическому росту России.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что в стране скрывается реальная инфляция, и виноват в этом не только Центральный банк, а вообще все. По мнению политика, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина спасает банки от краха с помощью высокой ключевой ставки. Представители коммунистов в рамках недавней встречи с Набиуллиной описывали работу регулятора словами «предательство» и «вредительство».