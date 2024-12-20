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03:28, 20 декабря 2024Экономика

Нехватку рабочей силы на российских стройках оценили

Хуснуллин: нехватка рабочей силы в строительстве составляет 200-400 тыс. человек
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Нехватка рабочей силы в сфере строительства составляет от 200 до 400 тысяч человек. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью РБК.

«В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 до 400 тысяч у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может», — оценил Хуснуллин.

По его словам, нехватка строителей является самой острой проблемой для отрасли. Вице-премьер отметил, что это связано с ростом объемов строительства на 30 процентов, который проводится с 2020 года.

Ранее глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров заявил, что российский рынок труда, испытывающий нехватку квалифицированных работников, сейчас разбалансирован, поскольку за счет налогового регулирования сфера услуг развивается опережающими темпами, «перетягивая в себя все больше и больше людей».

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