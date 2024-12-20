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10:00, 20 декабря 2024Бывший СССР

Очевидцы сообщили о пожаре в районе военного завода «Артем» в Киеве

ТАСС: пожар в районе военного завода Артем виден после серии взрывов в Киеве
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пожар виден в районе военного завода имени Артема в Киеве после прошедшей серии взрывов в украинской столице. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на очевидцев.

«Пожар после взрывов на станции метро "Лукьяновская" в районе военного завода "Артем", со стороны которого видно зарево», — передает агентство слова очевидцев.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Российские войска наносят массированный удар по Украине. Согласно предварительным данным, под ударом оказались центры принятия решений и энергообъекты.

Помимо этого, мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Киеве повреждена тепломагистраль после удара. Также мэр рассказал о пожаре в Шевченковском районе города.

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