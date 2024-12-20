Одному виду бытовой техники предсказали сильное подорожание

Экономист Лебединская: бытовая техника подорожает на 10-20 процентов

В 2025 году в России может серьезно подорожать бытовая техника. Об этом заявила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Ее процитировало «Лайф».

По ее словам, это может случиться из-за роста ключевой ставки, валютных курсов и повышенных расходов на логистику.

Отмечается, что с начала 2024 года в России микроволновки уже выросли в цене на 7 процентов, а блендеры — на 6,5 процента. Ценник бытовых плит прибавил 9,5 процента. В сегменте онлайн-торговли, как отметила Лебединская, средний чек на микроволновки вырос на 11 процентов.

Особенно сильно в 2025 году могут подорожать холодильники, так как из-за коррекции правил импорта на рынке может образоваться дефицит.

В целом, как полагает Лебединская, бытовая техника может подорожать в среднем на 10-20 процентов.

Ранее появился прогноз о росте цен на бытовую технику марок Beko, Tefal, Kuppersberg. Представители данных брендов уже предупредили об этом ретейлеров.

Также известно, что больше 30 процентов россиян прекратили покупать ту или иную продукцию на сайтах брендов. Вместо этого они затовариваются на маркетплейсах, которые часто предлагают скидки.