Песков рассказал о работе над демографией после завершения Года семьи

Песков: работа над демографией с завершением Года семьи не закончится

Работа над улучшением демографической ситуации с завершением Года семьи не закончится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня президент проведет Государственный совет по вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Вы знаете, что завершается Год семьи. Ну и в целом один из важнейших приоритетов в работе всех органов власти, на всех уровнях — семья, демография», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Чечне и в Туве с демографией «все нормально». Он подчеркнул, что остальным российским регионам необходимы программы поддержки рождаемости. Путин добавил, что вопрос демографии в принципе является одним ключевых для России.

Демографическую ситуацию в стране президент описал фразой «девочки нужны».