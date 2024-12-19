Путин назвал два региона России с нормальной демографией

Президент России Путин: в Чечне и в Туве с демографией все нормально

В Чечне и в Туве с демографией «все нормально». Два региона с хорошими демографическими показателями назвал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Российский лидер подчеркнул, что остальным российским регионам необходимы программы поддержки рождаемости. Путин добавил, что вопрос демографии в принципе является одним ключевых для России.

Демографическую ситуацию в стране президент описал фразой «девочки нужны».

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил «перепрошить» россиян для повышения рождаемости в стране. По его словам, экономические стимулы не помогут исправить ситуацию, так как «надо копаться в головах» людей