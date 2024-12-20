Россияне назвали самые желанные новогодние подарки

Россияне назвали самым желанным новогодним подарком деньги

Россияне называют самым желанным новогодним подарком деньги, показал опрос агентства маркетинговых исследований ORO. Аналитики выяснили не только предпочтения граждан относительно подарков, но и их отношение к празднику и традициям, которые с ним связаны. Размер выборки составил 1 000 респондентов. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Новый год остается значимым праздником для большинства россиян, показал опрос. Так, 67 процентов респондентов отметили высокий или «скорее высокий» интерес к этому событию. Только 30,5 процента сохраняют нейтральное отношение, а 2,4 — проявляют отсутствие интереса.

Согласно исследованию, подавляющее большинство россиян планируют встретить Новый год дома (72 процента) или в гостях в кругу друзей и близких (21 процент). Почти 7 процентов респондентов празднуют в одиночестве.

Ключевыми элементами праздничного стола остаются традиционные блюда: «Оливье» и «Сельдь под шубой» выбирают 81,9 процента россиян. Мясные блюда и птица также популярны — 65 и 50 процентов. Среди напитков лидируют игристое вино и шампанское (61,6 процента).

Остается неизменной также традиция дарить подарки: 87,7 процентов россиян планируют вручать подарки своим близким. Чаще всего презенты покупают детям (86,3 процента), своей второй половинке (55,3) и родителям (52,2). Только 12,3 процента респондентов не планируют дарить подарки.

Наиболее желанными подарками для россиян стали деньги (12 процентов), телефоны (6) и путешествия (5). Для детей чаще всего выбирают игрушки (43 процента) и сладости (13), для родителей — товары для дома (19) и продукты (16).

Ранее россияне назвали неудачными подарками на Новый год носки, сувениры-пылесборники, парфюмерию и косметику, сладости.

