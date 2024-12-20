Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:30, 20 декабря 2024Россия

Россияне назвали самые желанные новогодние подарки

Россияне назвали самым желанным новогодним подарком деньги
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Россияне называют самым желанным новогодним подарком деньги, показал опрос агентства маркетинговых исследований ORO. Аналитики выяснили не только предпочтения граждан относительно подарков, но и их отношение к празднику и традициям, которые с ним связаны. Размер выборки составил 1 000 респондентов. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Новый год остается значимым праздником для большинства россиян, показал опрос. Так, 67 процентов респондентов отметили высокий или «скорее высокий» интерес к этому событию. Только 30,5 процента сохраняют нейтральное отношение, а 2,4 — проявляют отсутствие интереса.

Согласно исследованию, подавляющее большинство россиян планируют встретить Новый год дома (72 процента) или в гостях в кругу друзей и близких (21 процент). Почти 7 процентов респондентов празднуют в одиночестве.

Ключевыми элементами праздничного стола остаются традиционные блюда: «Оливье» и «Сельдь под шубой» выбирают 81,9 процента россиян. Мясные блюда и птица также популярны — 65 и 50 процентов. Среди напитков лидируют игристое вино и шампанское (61,6 процента).

Материалы по теме:
Рисунки к Новому году. Самые простые и яркие изображения — пошаговая инструкция
Рисунки к Новому году.Самые простые и яркие изображения — пошаговая инструкция
17 декабря 2024
Какая погода будет на Новый год-2025 в Москве? Прогноз на 31 декабря и 1 января
Какая погода будет на Новый год-2025 в Москве?Прогноз на 31 декабря и 1 января
18 декабря 2024

Остается неизменной также традиция дарить подарки: 87,7 процентов россиян планируют вручать подарки своим близким. Чаще всего презенты покупают детям (86,3 процента), своей второй половинке (55,3) и родителям (52,2). Только 12,3 процента респондентов не планируют дарить подарки.

Наиболее желанными подарками для россиян стали деньги (12 процентов), телефоны (6) и путешествия (5). Для детей чаще всего выбирают игрушки (43 процента) и сладости (13), для родителей — товары для дома (19) и продукты (16).

Ранее россияне назвали неудачными подарками на Новый год носки, сувениры-пылесборники, парфюмерию и косметику, сладости.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Венгрии увидели политическую месть в действиях США. Как Сийярто объяснил введение санкций против российского банка?

      В США оценили заявление Путина о дуэли с «Орешником»

      На Западе заявили об отказе в ЕС вводить миротворцев на Украину под флагом НАТО

      Стилист назвала способы подобрать шапку под форму лица

      Россиянин побывал на Кубе и раскрыл истинное отношение местных женщин к русским мужчинам

      Фицо рассказал об отношении Зеленского к транзиту газа через Украину в 2025 году

      В США нашли способ завершить конфликт на Украине

      Татьяне Ким не удалось взыскать десятки миллиардов рублей с Бакальчука

      Два крокодила растерзали и съели молодого человека в знаменитом национальном парке

      В России предложили новый способ борьбы с мошенниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше