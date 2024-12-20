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15:13, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

Россияне раскрыли свои заветные желания

«ВКонтакте» запустила праздничного чат-бота, публикующего желания россиян
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: DenPhotos / Shutterstock / Fotodom  

В преддверии Нового года соцсеть «ВКонтакте» запустила праздничного чат-бота, с которым каждый желающий пользователь может поделиться своими желаниями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании.

Чатом можно воспользоваться в официальном сообществе соцсети. Заветные желания публикуются в специальном разделе, который регулярно обновляется. Так, многие россияне признались, что мечтают в будущем году обзавестись семьей или домашним любимцем, а также пожелали здоровья, денег и успехов себе и своим близким.

Помимо традиционных желаний, некоторые пользователи выразили надежду научиться летать, завести дракона и даже завоевать уважение собственного кота в грядущем году.

«Благодаря проекту мы еще раз убедились, насколько люди вокруг нас добрые и отзывчивые. Они не перестают мечтать в любом возрасте, загадывают добрые пожелания не только для себя, но и для близких и для всех людей», — прокомментировал проект PR-директор соцсети Дмитрий Лушников. Он добавил что особенно активных пользователей ждет исполнение их желаний в виде небольших подарков от компании.

Ранее аудитория сервиса «VK Знакомства» выросла до 36,4 миллиона человек. За последний год активность пользователей в чатах приложения подскочила на 165 процентов.

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