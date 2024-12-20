Появились подробности о причинах возгорания в якутском изоляторе

Глава Якутии Николаев: есть разные версии причин возгорания в изоляторе Якутска

В данный момент рассматриваются разные версии причин возгорания на месте пожара в изоляторе Якутска. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев, передает ТАСС.

По его словам, на месте происшествия работают военные следственные органы, они изучают детали случившегося.

Одной из наиболее вероятных версий возгорания на территории якутского изолятора назвали поджог со стороны дезертиров. Данную версию поддержали в экстренных республиканских службах.

К настоящему моменту происшествие унесло жизни пяти людей, при этом еще семеро попали в медучреждения с травмами различной степени тяжести. При этом само возгорание, по некоторых данным, могло произойти на фоне воздействия высокой концентрации угарного газа.