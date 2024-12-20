Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 20 декабря 2024Россия

Появились подробности о причинах возгорания в якутском изоляторе

Глава Якутии Николаев: есть разные версии причин возгорания в изоляторе Якутска
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В данный момент рассматриваются разные версии причин возгорания на месте пожара в изоляторе Якутска. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев, передает ТАСС.

По его словам, на месте происшествия работают военные следственные органы, они изучают детали случившегося.

Одной из наиболее вероятных версий возгорания на территории якутского изолятора назвали поджог со стороны дезертиров. Данную версию поддержали в экстренных республиканских службах.

К настоящему моменту происшествие унесло жизни пяти людей, при этом еще семеро попали в медучреждения с травмами различной степени тяжести. При этом само возгорание, по некоторых данным, могло произойти на фоне воздействия высокой концентрации угарного газа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Среди военных и руководства истерика». При ударе по штабу СБУ ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ

      Звезда «Возвращения Будулая» ушел из жизни

      Астролог из «Давай поженимся!» сделала прогноз на 2025 год

      Макрон вступил в «клуб мальчиков-гомофобов»

      Россиянин угрожал работникам общепита гранатой из-за отмененного заказа и попал на видео

      В Краснодарском крае обнаружили новые выбросы мазута

      Германия объявила о поставке Украине системы ПВО IRIS-T

      Российская пенсионерка решила отомстить обокравшим ее аферистам и зажгла в банке фейерверк

      Последствия ракетного удара ВСУ по российскому городу сняли на видео

      В Раде анонсировали большие перестановки в МИД Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше