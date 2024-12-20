Названа возможная версия унесшего жизни пяти дезертиров пожара в изоляторе в Якутске

Пожар в изоляторе в Якутске, возможно, устроили сами дезертиры

По предварительным данным, пожар в изоляторе временного содержания в Якутске могли устроить дезертиры. Такую возможную версию случившегося представил сотрудник экстренных республиканских служб в беседе с РИА Новости.

Агентство уточнило, что инцидент унес жизни пяти человек, еще семеро были госпитализированы с травмами.

По данным источника РИА Новости, причиной трагедии могло стать воздействие высокой концентрации угарного газа. Собеседник отметил, что военные пошли на отчаянный шаг, желая сбежать.

До этого в якутском управлении МЧС России отказались комментировать пожар в изоляторе для дезертиров.

Пожар в изоляторе для самовольно оставивших подразделения произошел в ночь на 20 декабря.