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12:14, 20 декабря 2024Россия

Названа возможная версия унесшего жизни пяти дезертиров пожара в изоляторе в Якутске

Пожар в изоляторе в Якутске, возможно, устроили сами дезертиры
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По предварительным данным, пожар в изоляторе временного содержания в Якутске могли устроить дезертиры. Такую возможную версию случившегося представил сотрудник экстренных республиканских служб в беседе с РИА Новости.

Агентство уточнило, что инцидент унес жизни пяти человек, еще семеро были госпитализированы с травмами.

По данным источника РИА Новости, причиной трагедии могло стать воздействие высокой концентрации угарного газа. Собеседник отметил, что военные пошли на отчаянный шаг, желая сбежать.

До этого в якутском управлении МЧС России отказались комментировать пожар в изоляторе для дезертиров.

Пожар в изоляторе для самовольно оставивших подразделения произошел в ночь на 20 декабря.

ЖЗЛ
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