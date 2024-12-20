Названа возможная версия унесшего жизни пяти дезертиров пожара в изоляторе в Якутске

По предварительным данным, пожар в изоляторе временного содержания в Якутске могли устроить дезертиры. Такую возможную версию случившегося представил сотрудник экстренных республиканских служб в беседе с РИА Новости.
Агентство уточнило, что инцидент унес жизни пяти человек, еще семеро были госпитализированы с травмами.
По данным источника РИА Новости, причиной трагедии могло стать воздействие высокой концентрации угарного газа. Собеседник отметил, что военные пошли на отчаянный шаг, желая сбежать.
До этого в якутском управлении МЧС России отказались комментировать пожар в изоляторе для дезертиров.
Пожар в изоляторе для самовольно оставивших подразделения произошел в ночь на 20 декабря.