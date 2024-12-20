В МЧС отказались комментировать пожар в изоляторе для дезертиров с пятью погибшими

В якутском МЧС не стали комментировать пожар в изоляторе для дезертиров

В якутском МЧС отказались комментировать пожар, унесший жизни пятерых человек в изоляторе временного содержания для дезертиров. Об этом сообщает портал «Якутск вечерний» в Telegram.

Издание сообщило, что спасатели открестились от пожара с погибшими, отметив, что такие инциденты не входят в компетенцию спасательной службы. «Комментирование объектов Министерства обороны в сферу деятельности МЧС России не входит», — приводят журналисты слова представителя МЧС по городу.

Известно, что пожар в изоляторе для самовольно оставивших подразделения произошел в ночь с 19 на 20 декабря. При возгорании пострадали семь человек, еще пятерых спасти не удалось. В военном комиссариате города указали, что выясняют причины пожара.