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10:32, 20 декабря 2024Россия

В МЧС отказались комментировать пожар в изоляторе для дезертиров с пятью погибшими

В якутском МЧС не стали комментировать пожар в изоляторе для дезертиров
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В якутском МЧС отказались комментировать пожар, унесший жизни пятерых человек в изоляторе временного содержания для дезертиров. Об этом сообщает портал «Якутск вечерний» в Telegram.

Издание сообщило, что спасатели открестились от пожара с погибшими, отметив, что такие инциденты не входят в компетенцию спасательной службы. «Комментирование объектов Министерства обороны в сферу деятельности МЧС России не входит», — приводят журналисты слова представителя МЧС по городу.

Известно, что пожар в изоляторе для самовольно оставивших подразделения произошел в ночь с 19 на 20 декабря. При возгорании пострадали семь человек, еще пятерых спасти не удалось. В военном комиссариате города указали, что выясняют причины пожара.

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