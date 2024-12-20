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12:58, 20 декабря 2024Забота о себе

Психолог объяснил активность трудоголиков перед Новым годом

Психолог Самбурский: перед Новым годом трудоголики испытывают яркие эмоции
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Клинический психолог Станислав Самбурский объяснил причину активности трудоголиков перед Новым годом. В беседе с Life.ru специалист рассказал, что декабрь для них — настоящий триумф.

К концу года сотрудники компаний стараются довести проекты до конца. Трудоголики находят радость и удовлетворение в ускоренном ритме работы, так как для них это пик продуктивности. Важно не только завершить задачи, но и получить признание за свои усилия, что особенно актуально в конце года, когда подводятся итоги и раздаются премии.

«Если выполнение месячного плана можно как-то проигнорировать, то когда на кону 13-я зарплата, у любого создается ощущение срочности и желание не потерять премиальные в последнюю минуту. Адреналин захлестывает всех, а трудоголикам буря вокруг них позволяет чувствовать себя живыми и нужными», — объяснил клинический психолог.

Признание достижений для многих трудоголиков является важнейшим источником удовлетворения, порой даже важнее личной жизни. Поэтому они готовы работать до последнего ради слов признания на корпоративе.

При этом Самбурский подчеркнул, что работа не решит личных проблем, поэтому уход в нее не является выходом из негативных жизненных ситуаций.

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