Раскрыта ситуация в оккупированной ВСУ Судже

Волонтер Синельников: в оккупированной ВСУ Судже находится около 3000 жителей

В городе Суджа Курской области, который с начала августа оккупирован Вооруженными силами Украины (ВСУ), находятся около трех тысяч мирных жителей. В населенном пункте не работает электричество, магазины, отключен газ, а также фиксируются массовые случаи мародерства. Ситуацию в оккупированной ВСУ Судже «Ленте.ру» раскрыли местные активисты и волонтеры.

«У волонтеров нет доступа ни в Суджу, ни в Суджанский район, — рассказал активист Владимир Синельников. — Там ведутся боевые действия, войска ВС РФ находятся на подступе к городу, но пока штурм не начинают». Интернета в Судже также нет — единственным источником информации являются украинские каналы».

Счет погибших в Судже идет на десятки, утверждает Синельников. Волонтерам удалось установить персональные данные около 260 человек, местонахождение которых известно, — об этом вскоре сообщат их родственникам. Он отметил, что в городе в основном остались пенсионеры, молодежь разъехалась.

Магазины в Судже прекратили работу в первые дни вторжения ВСУ, рассказал Синельников. Воды и электричества там нет, поэтому многие живут семьями в одном доме — так легче отопить помещение. «Местные жители в целях безопасности стараются не выходить из дома, — отметил волонтер. — Выходят только за дровами или по прямой необходимости».

Волонтер Яна Чайкина ездила в Суджу весь август и сентябрь 2024-го, организовала эвакуационную группу и штаб по выдаче гумпомощи. «Нас сначала было пять человек, позже подтянулись еще люди, — вспоминает Чайкина. — Потом глава Суджанского района дал нам бронированный "Патриот". Заезжали на этой машине в саму Суджу. Одну казенную машину пришлось оставить там. У нее сломалось сцепление. Общались в городе с помощью раций — [мобильной] связи не было».

По словам собеседницы «Ленты.ру», волонтеры круглосуточно вывозили людей, работая в окружении. Им было страшно, приходилось прятаться от вражеских беспилотников. Сама Чайкина один раз столкнулась с ВСУ, когда вывозила людей, — украинские военные ехали на «Урале» без номеров, но не стали трогать мирных жителей.

Где могли — вывозили срочников, по лесам их искали, заявки были и от родителей со всех уголков страны. Их вывезли много, однажды были изможденные. Девять человек девять дней прятались в болотах, ели кукурузу и пили болотную воду Яна Чайкина волонтер

Солдаты срочной службы из Курской области, которых обнаружили волонтеры, настолько долго находились на болотах, что на них начали гнить трусы, добавила Чайкина.

Волонтер Яна Приходько, которая сама жила в Суджанском районе, уехала оттуда с семьей 6 августа 2024 года — сразу после вторжения ВСУ. Свой дом она увидела на одном из видео в октябре. «Переживала, что угонят машину, но папа ее разобрал. Сам гараж на электронном управлении, они [военные] не смогли его открыть», — отметила Приходько. Соседка девушки, оставшаяся на оккупированной территории, смогла собрать с их огорода спелые овощи и засолить. Военные ВСУ, по ее словам, приносили ей для этого воду и не делали ничего плохого.

Из Суджи в основном эвакуируют пенсионеров и детей, рассказал председатель курского регионального отделения Российского Красного Креста Алексей Гапонов. Он также добавил, что организация выдает жителям приграничья, которые вынуждены были покинуть свои дома, продукты, предметы личной гигиены, одежду, постельное белье и лекарства. «Сотрудники экстренных служб выезжали и выезжают в опасные места, — подчеркнул Гапонов. — Известны случаи, когда воздушные атаки были направлены именно на эти службы».

Суджа стала самым крупным населенным пунктом на территории России, который оккупировали ВСУ. Бои в Курской области продолжаются с начала августа, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. Суджа остается под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 21 октября появилась неофициальная информация, что Россия готовится к штурму города.