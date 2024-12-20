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03:30, 20 декабря 2024Из жизни

Расправившегося с матерью двоих детей наемника арестовали через 32 года

People: в США арестовали наемника, который расправился с женщиной в 1992 году
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Middlesex District Attorney's Office

В США арестовали наемника, который расправился с женщиной в штате Массачусетс 32 года назад. Об этом пишет People.

29-летняя военнослужащая Мишель Миллер исчезла в июле 1992-го. Перед этим она обвинила своего возлюбленного Дэниела Инниса в домашнем насилии. 28 июля 1992-го Миллер сказала соцработнику, что собирается обратиться в суд. На следующий день она пропала. Две недели спустя останки со следами насилия обнаружили в подвале пустующих апартаментов в городе Кембридж. Вскоре выяснилось, что они принадлежат Миллер.

Однако предъявить обвинения Иннесу или другому лицу полиция так и не смогла. У Миллер осталось двое детей. «К 1992 году для нее наступили тяжелые времена. Она подвергалась насилию со стороны ревнивого и жестокого партнера, который угрожал отобрать опеку над детьми», — заявила окружной прокурор Мэриан Райан.

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В 2012 году Иннеса не стало в тюрьме, где он отбывал 20-летний срок за другое тяжкое преступление. В декабре 2024-го полиция задержала 65-летнего Эдварда Уотсона. Прокуратура уверена, что он устранил Миллер по заказу Иннеса.

В понедельник, 16 декабря, Уотсон впервые предстал перед судом и заявил о своей невиновности. Его заключили в тюрьму без права выхода под залог. Как именно следователям удалось выйти на Уотсона, пока не сообщается, однако, судя по опубликованной прокуратурой карте, он жил в паре кварталов от дома, где нашли Миллер.

Ранее сообщалось, что в Австралию доставили преступника из Италии, который расправился с двумя женщинами 47 лет назад. Обе получили многочисленные ножевые ранения.

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