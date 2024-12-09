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03:29, 9 декабря 2024Из жизни

Расправившегося с двумя женщинами в 1977 году преступника арестовали на другом конце света

Убийцу двух австралиек арестовали в Италии через 47 лет после преступления
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Австралию доставили преступника из Италии, который расправился с двумя женщинами 47 лет назад. Об этом сообщает издание греческой общины Австралии The Greek Herald.

Нападения на 28-летнюю Сюзанну Армстронг и 27-летнюю Сюзанну Бартлетт были совершены 10 и 13 января 1977 года в районе Коллингвуд города Мельбурн, штат Виктория. Обе женщины получили многочисленные ножевые ранения, врачи не смогли их спасти.

Осенью римские полицейские арестовали 65-летнего Перри Курумблиса по подозрению в совершении этих преступлений. Кроме того, мужчину обвинили в изнасиловании Армстронг. По версии следствия, он совершил нападение на австралиек в 17 лет. В 2016 году он перебрался на другой конец света и поселился в Греции.

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3 декабря Курумблиса экстрадировали в Австралию. На следующий день он предстал перед судом в Мельбурне. Мужчина отверг все обвинения. Суд над ним начнется в феврале 2025 года.

Ранее в США вычислили и поймали 71-летнего мужчину из штата Флорида, который расправился с юношей и девушкой 46 лет назад в Массачусетсе. Преступник напал на 18-летнюю Терезу Марку и 20-летнего Марка Харниша 19 ноября 1978 года, когда они сидели в автомобиле.

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