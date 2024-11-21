Расправившегося с юношей и девушкой преступника поймали по одному отпечатку через 46 лет

В США арестовали 71-летнего мужчину, который убил юношу и девушку в 1978 году

В США вычислили и поймали 71-летнего мужчину из штата Флорида, который расправился с юношей и девушкой 46 лет назад в Массачусетсе. Об этом пишет People.

Тимоти Джоли был арестован 30 октября в городе Клируотер. Следствие установило, что именно он напал на 18-летнюю Терезу Марку и 20-летнего Марка Харниша 19 ноября 1978 года на другом конце страны. Молодых людей обнаружили на холме недалеко от города Уэст-Спригфилд с огнестрельными ранениями. Помочь им было уже невозможно. Недалеко от этого места стоял автомобиль Харниша.

Полиции удалось выяснить, что в молодых людей стреляли, когда они находились в автомобиле, а потом вытащили оттуда. Местные жители рассказали, что слышали выстрелы около четырех часов утра. На пассажирской двери следователи нашли один отпечаток большого пальца, который не принадлежал ни Марк, ни Харнишу. Однако преступника задержать так и не удалось.

С появлением автоматизированной системы сравнения отпечатков пальцев, единственную улику по делу поместили туда. Кроме того, следователи вручную сравнили отпечаток с 70 тысячами других. В октябре эта многолетняя работа вывела правоохранителей на Джоли.

Выяснилось, что на момент совершения преступления мужчина проживал в Уэст-Спрингфилде. Кроме того, он на законных основаниях владел пистолетом Colt, который купил примерно за месяц до случившегося. Опознать его удалось по отпечаткам пальцев, которые он сдал в 2000 году, когда получал лицензию таксиста.

В данный момент пожилой преступник содержится в тюрьме без права выхода под залог. Его планируют перевезти в Массачусетс для суда.

Ранее сообщалось, что в США полиция нашла преступника, который расправился с попутчицей в 1974 году. 84-летний мужчина скрывался от следствия 50 лет.