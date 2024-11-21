Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:55, 21 ноября 2024Из жизни

Расправившегося с юношей и девушкой преступника поймали по одному отпечатку через 46 лет

В США арестовали 71-летнего мужчину, который убил юношу и девушку в 1978 году
Никита Савин
Никита Савин
Timothy Joley

Timothy Joley. Фото: Hampden District Attorney

В США вычислили и поймали 71-летнего мужчину из штата Флорида, который расправился с юношей и девушкой 46 лет назад в Массачусетсе. Об этом пишет People.

Тимоти Джоли был арестован 30 октября в городе Клируотер. Следствие установило, что именно он напал на 18-летнюю Терезу Марку и 20-летнего Марка Харниша 19 ноября 1978 года на другом конце страны. Молодых людей обнаружили на холме недалеко от города Уэст-Спригфилд с огнестрельными ранениями. Помочь им было уже невозможно. Недалеко от этого места стоял автомобиль Харниша.

Полиции удалось выяснить, что в молодых людей стреляли, когда они находились в автомобиле, а потом вытащили оттуда. Местные жители рассказали, что слышали выстрелы около четырех часов утра. На пассажирской двери следователи нашли один отпечаток большого пальца, который не принадлежал ни Марк, ни Харнишу. Однако преступника задержать так и не удалось.

Материалы по теме:
«Худший кошмар женщины» Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
«Худший кошмар женщины»Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
2 февраля 2023
«Страшный упырь» Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
«Страшный упырь»Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
30 января 2023

С появлением автоматизированной системы сравнения отпечатков пальцев, единственную улику по делу поместили туда. Кроме того, следователи вручную сравнили отпечаток с 70 тысячами других. В октябре эта многолетняя работа вывела правоохранителей на Джоли.

Выяснилось, что на момент совершения преступления мужчина проживал в Уэст-Спрингфилде. Кроме того, он на законных основаниях владел пистолетом Colt, который купил примерно за месяц до случившегося. Опознать его удалось по отпечаткам пальцев, которые он сдал в 2000 году, когда получал лицензию таксиста.

В данный момент пожилой преступник содержится в тюрьме без права выхода под залог. Его планируют перевезти в Массачусетс для суда.

Ранее сообщалось, что в США полиция нашла преступника, который расправился с попутчицей в 1974 году. 84-летний мужчина скрывался от следствия 50 лет.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского упрекнули в желании сровнять свою страну с землей. В США призвали Украину быть благодарной Путину за терпение

      Китай закупился российским алюминием на максимальную сумму

      Неизвестный с ножом напал на сортировочный центр Wildberries и ранил двух охранников

      В России предложили модернизировать зенитки 1960 года

      Директора трех сотрудничавших с Минобороны России фирм получили сроки за хищение миллионов

      Рогов сообщил о водружении флага России в центре Курахово

      Актер из «Глухаря» с третьей попытки отдал деньги мошенникам

      Глава Еврокомиссии спасла человека и уехала на черном «Мерседесе»

      На Украине ввели веерные отключения электроэнергии

      Популярная певица вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше