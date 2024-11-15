Преступник расправился с женщиной и скрывался от правосудия 50 лет

В США арестовали мужчину, который 50 лет назад убил попутчицу

В США полиция нашла преступника, который расправился с попутчицей в 1974 году и скрывался от правосудия десятилетиями. Об этом пишет kxii.com.

25-летняя Мэри Шлиас путешествовала автостопом из Миннеаполиса в Чикаго, когда внезапно исчезла. Впоследствии то, что осталось от женщины, нашли в округе Данн, штат Висконсин. После этого расследование забуксовало. Лишь 50 лет спустя правоохранители смогли найти и арестовать преступника — им оказался 84-летний Джон К. Миллер. На допросе мужчина признался в совершении преступления.

Арест Миллера состоялся 7 ноября и стал возможен благодаря ДНК-анализу и базам данных ДНК. На месте преступления нашли несколько волос Миллера. Благодаря методам генетической генеалогии, специалистам из колледжа Рамапо в Нью-Джерси удалось найти предка Миллера в общедоступных базах данных ДНК. После этого они нашли его кузенов. С их помощью правоохранители и вышли на преступника.

Глава группы по генетической экспертизе Дэвид Герни рассказал, что его команда сгенерировала 17 наводок на преступников для похожих дел и оказала помощь в расследовании 75 преступлений. «Тем, кто еще не прошел тест ДНК, стоит рассмотреть возможность сделать это. Возможно, ваш профиль поможет добиться справедливости для других», — сказал Гурни.

Ранее криминалистам из США удалось установить личность беременной женщины, найденной в озере почти 40 лет назад. Однако поиск преступника продолжается.