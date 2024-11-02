Женщину идентифицировали через 40 лет после обнаружения тела в озере

В США криминалисты установили личность беременной женщины, убитой в 1986 году

Криминалистам из США удалось установить личность женщины, найденной в озере почти 40 лет назад. Об этом пишет WAFB 9.

В 1986 году останки неизвестной беременной женщины нашли в водах озера Понтчартрейн возле города Слиделл, штат Луизиана. Тело было сильно обезображено разложением, идентифицировать его не удалось. «Мы сразу поняли, что это женщина. Мы знаем, что она была беременна, а значит, находилась в детородном возрасте. У нее были грудные имплантаты, но без серийных номеров. В то время серийные номера ставились не всегда. Тогда они не смогли найти врача в Луизиане, который сделал операцию», — рассказал коронер округа Сент-Таммани Кристофер Тейп. Выяснить удалось лишь то, что это не был несчастный случай.

В 2003 году полицейские вернулись к делу и восстановили внешность женщины. Лаборатория ДНК округа Сент-Таммани также провела анализ ДНК. Однако лишь в 2022 году в деле произошел прорыв благодаря Национальной системе учета пропавших без вести и неопознанных лиц. Они отправили образец ДНК в компанию Othram, которая занимается исследованиями в области генетической генеалогии. Криминалисты смогли определить потенциальных членов семьи женщины по ДНК. Обнаружение родственников позволило отследить общего предка и таким образом установить имя американки. В озере Понтчартрейн нашли Памеллу Ли Хапп, которая родилась в 1958 году.

Теперь полицейские надеются выйти на человека, который расправился с Хапп и утопил ее в озере.

Ранее сообщалось, что в США суд признал виновным преступника из штата Вирджиния, который изнасиловал женщину на глазах у ее детей в 1992 году. В 2022 году ДНК злоумышленника отправили на повторное тестирование и смогли идентифицировать.