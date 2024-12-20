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10:05, 20 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали самые частые схемы ремонтников-аферистов

Эксперт Васильев: заниженная цена — признак недобросовестной ремонтной бригады
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Заниженная цена должна вызвать подозрения при выборе ремонтной бригады. Какие схемы чаще всего используют аферисты при ремонте, «Газете.Ru» назвал основатель и гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

Низкая себестоимость работ может быть признаком недобросовестности. «Не доверяйте низким ценам, привлекательная стоимость должна отпугнуть вас», — предупреждает эксперт. Стоит помнить, что низкий ценник может распространяться только на основные работы — штукатурки, шпатлевки, поклейки обоев, укладки плитки, а добавочные будут считаться по двойному или тройному тарифу. Правда, это обстоятельство выяснится лишь позднее, после согласования сметы. К дополнительным работам относятся грунтовка, монтаж светильников, штробление под электрические кабели и установка розеток.

В ходе ремонта могут возникнуть и другие «непредвиденные обстоятельства»: например, покраска стен. О нюансах работ мошенники не предупреждают и выставляют счет только постфактум. Так, в процессе может выясниться, что стены требуют дополнительной грунтовки, шпаклевки, а выбранная краска внезапно оказалась неподходящей. Таким образом, стоимость работ увеличивается больше чем втрое.

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Также квартировладельцу стоит учитывать, что нередко за его счет рабочие закупают больше материалов, чем требуется. Остаток идет на продажу либо увозится на другой объект. При этом даже личная приемка материалов может оказаться бесполезной. «Как только вы уедете, никто не исключает, что через 20 минут нужное количество товара уедет на сторону», — предостерегает Васильев.

Уберечь себя от обманщиков можно, внимательно изучив договор, в особенности пункты, напечатанные мелким шрифтом. Также следует узнать о предыдущем опыте работы бригады, отзывах бывших заказчиков. Если клиент будет держать под контролем каждый этап работ и просматривать каждый чек, то рабочие не смогут нажиться на его некомпетентности. «Пожалуй, главное, чего боятся все недобросовестные ремонтники, — это знающий и требовательный человек», — напоминает Васильев.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ремонте. Скупиться на черновые работы — подготовку пола, стен, потолка — не стоит. В то же время переплачивать за чистовую отделку нерационально. Сократить расходы можно за счет тщательно продуманного дизайн-проекта и точной сметы.

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