Россиянам назвали способ сэкономить на ремонте квартиры

Бригадир Никитин: россияне могут сэкономить на ремонте до 550 тысяч рублей

До 550 тысяч рублей могут сэкономить россияне на ремонте квартиры площадью 50 квадратных метров. Советом о том, как это сделать, с «Газетой.Ru» поделился мастер-бригадир с сервиса «Профи» Алексей Никитин.

Помочь не переплатить за ремонт помогут грамотный подход и продуманное планирование. Важно определить, что именно собственник ждет от ремонта — тогда ему удастся избежать переделок и затягивания сроков. Создание дизайн-проекта позволяет сэкономить от 200 до 400 тысяч рублей при стоимости ремонта 75 тысяч рублей за 50 квадратных метров.

Никитин посоветовал не скупиться на черновые работы — подготовку пола, стен, потолка, сантехнику и электрику. При этом сэкономить можно на чистовой отделке, уверен он. Например, расходы сокращает выбор обоев вместо покраски стен, поскольку последнее требует более тщательной подготовки стен. Поклейка обоев для квартиры площадью 50 квадратных метров сможет сэкономить до 30 тысяч рублей.

Для потолка экономным вариантом являются натяжные конструкции — они стоят от 470 рублей за квадратный метр, это позволит сэкономить до 50 тысяч рублей. Вместо паркета бригадир посоветовал выбрать ламинат, вместо пробковой подложки под ламинат — хвойную или рулонную. Таким образом на работах для пола можно сэкономить 25 тысяч рублей.

Также эксперт рекомендовал не отделывать зону с встроенными шкафами, оставив на стенах штукатурку или нанеся недорогую краску — экономия составит до 20 тысяч рублей. При обустройстве балкона Никитин рекомендовал отказаться от его утепления — так хозяева не потратят лишние 35 тысяч рублей.

Ранее россиянам посоветовали «освежить» ремонт в квартире, обновив стены и напольное покрытие.