Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:18, 11 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали способ сэкономить на ремонте квартиры

Бригадир Никитин: россияне могут сэкономить на ремонте до 550 тысяч рублей
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

До 550 тысяч рублей могут сэкономить россияне на ремонте квартиры площадью 50 квадратных метров. Советом о том, как это сделать, с «Газетой.Ru» поделился мастер-бригадир с сервиса «Профи» Алексей Никитин.

Помочь не переплатить за ремонт помогут грамотный подход и продуманное планирование. Важно определить, что именно собственник ждет от ремонта — тогда ему удастся избежать переделок и затягивания сроков. Создание дизайн-проекта позволяет сэкономить от 200 до 400 тысяч рублей при стоимости ремонта 75 тысяч рублей за 50 квадратных метров.

Никитин посоветовал не скупиться на черновые работы — подготовку пола, стен, потолка, сантехнику и электрику. При этом сэкономить можно на чистовой отделке, уверен он. Например, расходы сокращает выбор обоев вместо покраски стен, поскольку последнее требует более тщательной подготовки стен. Поклейка обоев для квартиры площадью 50 квадратных метров сможет сэкономить до 30 тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024

Для потолка экономным вариантом являются натяжные конструкции — они стоят от 470 рублей за квадратный метр, это позволит сэкономить до 50 тысяч рублей. Вместо паркета бригадир посоветовал выбрать ламинат, вместо пробковой подложки под ламинат — хвойную или рулонную. Таким образом на работах для пола можно сэкономить 25 тысяч рублей.

Также эксперт рекомендовал не отделывать зону с встроенными шкафами, оставив на стенах штукатурку или нанеся недорогую краску — экономия составит до 20 тысяч рублей. При обустройстве балкона Никитин рекомендовал отказаться от его утепления — так хозяева не потратят лишние 35 тысяч рублей.

Ранее россиянам посоветовали «освежить» ремонт в квартире, обновив стены и напольное покрытие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Япония сняла запрет на продажу «гибридов» в Россию. Теперь их можно будет доставить легально

      Принц Уильям рассказал о влиянии онкологических диагнозов жены и отца на его жизнь

      Живущий в Лондоне россиянин раскрыл истинное отношение британцев к русским

      НАСА продлило контракты на доставку грузов на МКС

      Власти назвали возможную причину взрыва в российском многоэтажном ЖК

      Чиновник из Башкирии возглавит подмосковный Минздрав

      Боррель начал утро понедельника в бомбоубежище

      Астроном объяснил появление неопознанного объекта в небе над регионом России

      Стоимость биткоина взлетела после избрания Трампа

      Турция понадеялась на помощь Трампа в начале переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше