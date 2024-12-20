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18:25, 20 декабря 2024Забота о себе

Россиянам назвали простой способ отказаться от алкоголя в новогодние праздники

Судмедэксперт Решетун посоветовал россиянам воздержаться от алкоголя в праздники
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Алексей Решетун посоветовал россиянам воздержаться от употребления спиртных напитков в новогодние праздники. Простой способ отказаться от алкоголя, когда все вокруг выпивают, эксперт назвал в беседе с «Российской газетой».

Решетун напомнил, что алкоголь — это яд для всего организма, поэтому лучше воздержаться от его употребления в Новый год и показаться окружающим «странным», чем быть больным. Если же за праздничным столом настойчиво предлагают выпить, в качестве причины отказа можно назвать аллергию на алкоголь, поделился эксперт собственным опытом. «В таких случаях люди сочувствовали и больше не предлагали выпить. Объяснять вред алкоголя людям за столом бесполезно», — отметил он.

Судмедэксперт также предупредил, что если сочетать алкоголь с энергетиками, как это часто бывает в праздники, это наносит дополнительный удар по организму.

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