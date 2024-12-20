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13:14, 20 декабря 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли шансы заболеть раком от новогоднего застолья

Радиотерапевт Романов: от одного новогоднего застолья нельзя заболеть раком
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов в беседе с Life.ru раскрыл шансы заболеть раком от новогоднего застолья. По его словам, за одни праздники это невозможно.

Однако, отметил врач, часто на новогоднем столе встречаются вредные для организма продукты, которые люди употребляют годами. Среди них: алкоголь, сладкие или чрезмерно горячие напитки, а также продукты из переработанного мяса и приготовленные на гриле.

Также специалист напомнил, что часть россиян проводят январские праздники, доедая еду с новогоднего стола и мало двигаясь. Это, сообщил он, путь к избыточной массе тела, что, в свою очередь, чревато увеличением риска развития злокачественных опухолей.

В связи с этим врач призвал следить за режимом отдыха и физической активностью даже в праздничные дни и не злоупотреблять вредными для здоровья элементами праздника.

Ранее психолог, эксперт по сексу и взаимоотношениям Тара Сувиняттичайпорн предупредила, что эякуляция меньше 21 раза в месяц повышает риск развития рака предстательной железы. Кроме того, у сексуально неактивных людей может развиться редкое заболевание, называемое атрофией полового члена или вагинальной атрофией.

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