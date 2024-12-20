Врачи предупредили о неприятных последствиях отказа от секса и мастурбации

У сексуально неактивных людей может развиться редкое заболевание, называемое атрофией полового члена или вагинальной атрофией, предупредила психолог, эксперт по сексу и взаимоотношениям Тара Сувиняттичайпорн. Об этих и других последствиях длительного отказа от интимной близости она рассказала изданию Daily Mail.

Врач объяснила, что при многолетнем воздержании нарушается выработка половых гормонов, из-за чего у женщин может начаться вагинальная атрофия. При этой патологии стенки влагалища истончаются и иссыхают, что делает сексуальный контакт болезненным и приводит к расстройству мочеиспускания. Мужчинам же отказ от интима грозит атрофией пениса. По словам Сувиняттичайпорн, из-за этого недуга ткани члена становятся менее эластичными, вследствие чего его размер уменьшается на один-два сантиметра.

Тяжелыми последствиями мужчинам грозит и отказ от мастурбации, предупредила психолог. По ее словам, последние исследования показали, что эякуляция меньше 21 раза в месяц повышает риск развития рака предстательной железы.

Еще одним побочным эффектом сексуальной неудовлетворенности в течение длительного времени Сувиняттичайпорн назвала повышенный уровень стресса, тревожности и раздражительности, а также депрессию. Она объяснила этот факт тем, что половой контакт провоцирует повышенную выработку гормонов окситоцина, дофамина и серотонина, задача которых — регулировать эмоции человека. Если же организм вырабатывает их в недостаточном количестве, у человека понижается самооценка, развивается неуверенность в себе и появляются раздражительность, подавленность и перепады настроения.

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