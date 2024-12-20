Российские войска заняли донецкий поселок

Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Новопустынка в ДНР

Российские войска заняли поселок Новопустынка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт находится под контролем подразделений группировки войск «Центр». С 14 по 20 декабря бойцы также заняли Пушкино и Старые Терны в ДНР. Кроме того, российские военнослужащие отразили 67 контратак и нанесли поражение двум штурмовым батальонам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 17 бригадам.

По данным Минобороны, за неделю Киев потерял в зоне ответственности группировки 2945 военнослужащих, 2 танка, 23 автомобиля, 43 орудия полевой артиллерии и 15 боевых бронемашин, в том числе 3 боевые машины пехоты Bradley и 2 бронетранспортера М113 производства США.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами заявил, что российские военнослужащие в зоне СВО возвращают территорию квадратными километрами. Он подчеркнул, что ситуация на поле боя меняется кардинально, а движение по линии фронта идет ежедневно.