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15:13, 20 декабря 2024Силовые структуры

Следствие попросило о заочном аресте нарушившей закон об иноагентах российской журналистке

Следствие просит суд заочно арестовать журналистку Фельгенгауэр
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следствие просило суд заочно арестовать нарушившую закон об иноагентах журналистку Татьяну Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина) (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантки в суде зарегистрировано.

В сентябре стало известно, что Фельгенгауэр вменяется часть 2 статьи 33.1 УК РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента»). Ей грозит до двух лет заключения. 31 октября в Москве Никулинский районный суд оштрафовал журналистку на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

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