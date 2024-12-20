Следствие попросило о заочном аресте нарушившей закон об иноагентах российской журналистке

Следствие просит суд заочно арестовать журналистку Фельгенгауэр

Следствие просило суд заочно арестовать нарушившую закон об иноагентах журналистку Татьяну Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина) (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантки в суде зарегистрировано.

В сентябре стало известно, что Фельгенгауэр вменяется часть 2 статьи 33.1 УК РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента»). Ей грозит до двух лет заключения. 31 октября в Москве Никулинский районный суд оштрафовал журналистку на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.