В России приняли закон о пожизненном заключении за вооруженный мятеж

В Москве СФ принял закон о пожизненном заключении за вооруженный мятеж

В Москве Совет Федерации (СФ) принял закон о пожизненном заключении за вооруженный мятеж. Об этом в своем Telegram-канале сообщает IZ.RU.

По данным издания, закон устанавливает лишение свободы на срок до 15 лет для иностранцев, находящихся на территории России, за помощь в деятельности противников против безопасности страны.

Поправки предусматривают ужесточение ответственности за вооруженный мятеж. В том случае, если в ходе мятежа погибли люди или были причинены другие тяжкие последствия, наказание составит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

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