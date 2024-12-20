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16:35, 20 декабря 2024Из жизни

США потратили почти миллиард рублей на «умные туалеты» и кокаин для собак

Правительство США выделило 714 миллионов рублей на «умные туалеты»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Правительство США потратило почти девять миллионов долларов (миллиард рублей) на разработку «умных туалетов», инъекции кокаина собакам и другие странные исследования. О самых необычных тратах американского правительства за последние годы написал аккаунт формирующегося ведомства — Департамента по достижению эффективности правительства (DOGE) в X.

Согласно данным, собранным DOGE, американское правительство выделило 6,9 миллиона долларов (714 миллионов рублей) на проект туалетов, способных распознавать «анальный отпечаток». Такое устройство оснащено искусственным интеллектом и тремя камерами, которые анализируют кал, а также цвет и скорость потока мочи сидящего на специальном унитазе человека.

2,3 миллиона долларов (238 миллионов рублей) американских налогоплательщиков было потрачено на кокаин для собак породы бигль. Этот эксперимент был призван объяснить ученым, как различные лекарства взаимодействуют с наркотиком в организме.

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Американские ученые также запросили бюджетные средства на изучение щелчка пальцами. Отмечается, что на это их вдохновил злодей Танос из киновселенной Marvel, с помощью щелчка уничтоживший половину всего живого. 118 тысяч долларов (12 миллионов рублей) исследователи потратили на то, чтобы в будущем протезы рук имели функцию щелкать пальцами.

75 тысяч долларов (семь миллионов рублей) ушло на изучение того, как долго различные ящерицы смогут провисеть на дереве, если вокруг будет бушевать ветер. Для этого они использовали воздуходувки.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее объявил, что DOGE возглавят Илон Маск совместно с Вивеком Рамасвами. Департамент будет заниматься демонтажем правительственной бюрократии и сокращением расточительных расходов.

Ранее сообщалось, что власти города Мейкон, штат Джорджия, США решили взорвать старый отель в новогоднюю ночь. На взрыв здания они потратят около 2,6 миллиона долларов.

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