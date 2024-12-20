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11:24, 20 декабря 2024Экономика

Стабильность евро оказалась под угрозой из-за судьбы российских активов

Bloomberg: конфискация российских активов будет угрожать стабильности евро
Кирилл Луцюк

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейский союз должен задуматься о том, чтобы конфисковать замороженные российские активы. К этому призвал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Его процитировало агентство Bloomberg.

Однако, как отметило издание, чиновник преуменьшает возможные риски. Несколько государств-членов, включая Германию, Бельгию и Люксембург, а также Европейский центральный банк по-прежнему обеспокоены тем, что конфискация может скверно сказаться и на судьбе евро как резервной валюты, и на финансовой стабильности еврозоны.

Как заявила генеральный директор Euroclear Ltd Валери Урбен, конфискация российских активов будет очень рискованной.

Однако Домбровскис, в прошлом возглавлявший правительство Латвии, уверен, что любой вариант конфискации должен быть «юридически обоснованным» на случай возможного судебного преследования. Он напомнил, что когда российские активы замораживались, также вставал вопрос о последствиях для евро. Однако эти риски так и не материализовались.

«Мы, безусловно, должны изучить и проработать все варианты», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сторонники изъятия российских активов начали действовать активнее и стараются успеть до скорого возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом. Один из тех, кто хочет форсировать этот процесс, — бывший премьер-министр Эстонии, а ныне руководитель европейской дипломатии Кая Каллас. Ее поддержал профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайб, который сказал, что сейчас самое время для изъятия российских активов.

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