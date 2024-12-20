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00:15, 20 декабря 2024Наука и техника

В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли тысячи ошибок

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 исправили 1800 ошибок в игре к Новому году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинская студия GSC Game World обнаружила и исправила почти две тысячи ошибок в S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщается в X компании.

Разработчики подчеркнули, что нашли в игре 1800 ошибок — все они были исправлены в рамках масштабного патча 1.1, который стал доступен на ПК и консолях Xbox Series. В компании отметили, что размер патча из-за большого количества исправлений может оказаться огромным. Также в материале подчеркнули, что патч вышел перед Новым годом и Рождеством.

В том числе специалисты исправили проблемы A-Life — системы симуляции игрового мира, с которой персонажи Зоны живут и взаимодействуют друг с другом без вмешательства игрока. Так, неигровые персонажи (NPC) должны реже появляться за спиной геймера, также у них появилось больше мотивации исследовать игровые локации. Кроме того, NPC могут начать взаимодействовать с главным героем не непосредственно в тот момент, когда последний окажется рядом с ними, а на расстоянии от игрока.

Разработчики заметили, что игроки жаловались на «сломанную экономику» в игре. Из-за этого они повысили награды за некоторые миссии, увеличили стоимость ряда артефактов и подкорректировали игровой баланс. Также были исправлены многочисленные «софтлоки» — баги, из-за которых игроки не могли закончить прохождение некоторых главных и побочных миссий. Полный список исправлений доступен на странице игры в Steam.

В начале декабря создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснили, почему они убрали из игры обещанную систему симуляции игрового мира. По словам специалистов, из-за работающей A-Life 2.0 возникали проблемы с оптимизацией.

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