Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснили баги в игре

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснили предсказуемость противников в игре

В студии GSC Game World объяснили, почему из S.T.A.L.K.E.R. 2 убрали обещанную систему симуляции игрового мира. Об этом представители компании рассказали в интервью изданию IGN.

Журналисты медиа обратили внимание, что на раннем этапе разработки украинская студия обещала добавить в игру A-Life 2.0 — систему симуляции игрового мира. Однако после релиза тайтла упоминание системы исчезло из описания игры в Steam. В компании пообещали доработать и добавить A-Life 2.0 в S.T.A.L.K.E.R. 2 позже.

По задумке разработчиков, с A-Life 2.0 неигровые персонажи (NPC) и мутанты взаимодействуют друг с другом без участия игрока, из-за чего игровой процесс кажется непредсказуемым и реалистичным. На финальном этапе разработки игры эту систему пришлось убрать из-за проблем с оптимизацией и большого количества багов. Журналисты IGN отметили, что поэтому противники в S.T.A.L.K.E.R. 2 кажутся глупыми.

Глава GSC Евгений Григорович рассказал, что для корректной работы системы необходимы огромные ресурсы, поэтому разработчикам пришлось сильно упростить геймплей. В настоящий момент вокруг игрока формируется определенная зона с активными NPC, причем находящиеся вне этой зоны неигровые персонажи находятся в автономном режиме и не взаимодействуют друг с другом.

«Это была тяжелая работа, и из-за этих проблем и ошибок оптимизации все сломалось», — признал несовершенство S.T.A.L.K.E.R. 2 Григорович. В студи не стали сообщать, когда закончат работу над оптимизацией A-Life 2.0.

В конце ноября специалисты Digital Foundry (DF) заметили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 может притормаживать даже на мощных компьютерах. В этой связи они призвали разработчиков исправить проблемы патчами.