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16:35, 20 декабря 2024Россия

Стало известно о присвоении погибшему при теракте генералу Кириллову звания Героя России

ТАСС: генерал-лейтенанту Кириллову посмертно присвоили звание Героя России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Погибшему при теракте главе войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанту Кириллову посмертно присвоили звание Героя России. Об этом стало известно из сообщения ссылающегося на источник ТАСС.

Как рассказал агентству «высокопоставленный» информатор, после присвоения этого звания родным Кириллова уже вручили медаль «Золотая Звезда».

Прощание с генерал-лейтенантом состоялось сегодня, 20 декабря, на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества». На церемонию прибыли нынешний и бывший главы Министерства обороны Андрей Белоусов и Сергей Шойгу. Венки прислали президент России Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов стали жертвами взрыва, прогремевшего 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. Исполнитель теракта задержан, он дал признательные показания и заявил о вербовке украинской разведкой.

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