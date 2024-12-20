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18:15, 20 декабря 2024Путешествия

Стюардесса выпала из самолета перед взлетом

Nottinghamshire Live: стюардесса выпала из самолета в аэропорту Великобритании
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Adonis Skordilis / Reuters

Стюардесса выпала из самолета в аэропорту Ист-Мидлендс близ города Ноттингем в Великобритании. Подробности приводит издание Nottinghamshire Live.

Несчастный случай произошел днем 16 декабря во время подготовки пассажирского лайнера ко взлету. Бортпроводница открыла дверь воздушного судна и шагнула туда, где должен был находиться трап. Однако по неизвестной причине лестницы там не оказалось, и женщина упала на взлетно-посадочную полосу.

В результате она попала в больницу с серьезными травмами. Местные авиационные власти проводят расследование происшествия.

Ранее в Москве две молодые стюардессы попали под поезд. Они спешили на работу и пытались попасть на станцию без билетов.

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