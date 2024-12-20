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14:21, 20 декабря 2024Наука и техника

Microsoft заманила геймеров в Windows 11

Microsoft перечислила преимущества Windows 11 для геймеров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Корпорация Microsoft перечислила преимущества перехода геймеров с Windows 10 на актуальную операционную систему. На это обратило внимание издание TechRadar.

В блоге компании появилась запись, с помощью которой Microsoft постаралась заманить любителей видеоигр в Windows 11. Самым главным преимуществом специалисты назвали режим Auto HDR, в котором игры будут выглядеть лучше на экране монитора. В качестве второго преимущества выделили функцию DirectStorage, которая может значительно ускорить загрузку игр и частоту отображения картинки для владельцев твердотельных накопителей NVMe.

Третьей важной опцией для пользователей Widows 11 назвали специальный режим, в котором панель управления можно уменьшить — это сделано для того, чтобы было удобнее играть на портативных устройствах с маленьким экраном.

Также в материале говорится, что пользователям актуальной ОС доступны функция динамического освещения в играх, приложение для калибровки экрана, игры с Xbox и поддержка Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7.

Журналисты TechRadar заметили, что для корректной работы функции Auto HDR пользователь должен иметь монитор с поддержкой HDR, а DirectStorage поддерживают лишь два десятка игр. Авторы отметили, что реальная мотивация геймеров переходить на Windows 11 — прекращение поддержки Windows 10 в октябре 2025 года.

В конце ноября корпорация Microsoft признала очередные проблемы обновления Windows 11 и заблокировала его для ряда геймеров. На неполадки жаловались пользователи игр от студии Ubisoft.

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