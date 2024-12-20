Superjet-100 приземлился в российском аэропорту с поврежденными двигателями

Superjet-100 приземлился в Шереметьево с 25 поврежденными лопатками двигателей

Самолет Superjet-100 авиакомпании «Россия» приземлился в аэропорту Шереметьево с поврежденными двигателями. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел 18 декабря с лайнером, прилетевшим в столицу из Санкт-Петербурга. На борту находились 87 пассажиров.

Во время послеполетного осмотра техники обнаружили многочисленные повреждения на 25 лопатках левого и правого двигателей. При этом каких-либо следов от воздействия посторонних предметов на них не было. По данным источника, воздушное судно отстранили от полетов, а Росавиация начала расследование.

15 декабря у самолета другой российской авиакомпании, летевшего из Нижнекамска в Москву, возникла проблема с двигателем во время полета. Несмотря на это, посадка в Шереметьево прошла благополучно.