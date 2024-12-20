Белый дом заявил о проблемах при передаче власти Трампу

Белый дом заявил о проблемах, мешающих передаче власти Трампу

Перебои с финансированием американского правительства помешают передаче власти новой администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА Новости.

«Не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена», — указала она на проблемы.

Ранее стало известно, что работа американского правительства оказалась под угрозой из-за разногласий в Конгрессе США по законопроекту о финансировании на следующий год.

Белый дом предупредил о неминуемой приостановке работы правительства.