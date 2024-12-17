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17:42, 17 декабря 2024Мир

Правительство США оказалось под угрозой по одной причине

WP: работа правительства США оказалась под угрозой из-за разногласий в Конгрессе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Работа американского правительства оказалась под угрозой из-за разногласий в Конгрессе США по законопроекту о финансировании на следующий год. Об этом сообщает The Washigton Post (WP) со ссылкой на источники.

«Конгрессмены не смогли прийти к заключительному соглашению по финансированию, и если они не согласуют новое законодательство, то правительство США может временно прекратить работу», — передает издание.

В частности, в ходе межпартийной дискуссии спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон «попытался приплести» 10 миллиардов долларов дополнительной помощи фермерам, из-за чего республиканцы, представляющие штаты с развитым сельским хозяйством, стали настаивать на том, чтобы законопроект содержал отдельное положение об этом в документе.

Демократы же потребовали предусмотреть в тексте законопроекта дополнительные расходы на восстановительные работы и очистку территории после крушения моста в Балтиморе, которые оцениваются в дополнительные 2 миллиарда долларов.

4 декабря Джонсон заявил, что вопрос о предоставлении Вашингтоном 24 миллиардов долларов Украине, которые действующий президент Джо Байден запросил у законодателей, будет решаться уже при избранном Дональде Трампе.

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