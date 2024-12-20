Украине направят военных специалистов по гендерному равенству

NTC: Канада направит Украине военных советников по гендерному равенству

Канада направит Украине и Гаити военных советников по гендерному равенству, что станет частью интеграции соответствующей идеологии в международной деятельности североамериканского государства. Об этом заявил портал TNC.

«Консультант по гендерным вопросам — это штатная должность, обычно военная, а координатор по гендерным вопросам — это должность с частичной занятостью; они существуют для поддержки командующих в применении гендерных перспектив как в институциональной, так и в оперативной сферах», — приводит издание данные отчета канадского Минобороны.

При этом отмечается, что данная инициатива не у всех находит понимание и ряд военных негативно относятся к ней. В частности, они полагают, что подобная мера приведет лишь к ненужной бюрократизации деятельности вооруженных сил. Помимо Украины и Гаити, Канада реализует данную политику и в отношении военных на территории Польши и Латвии.

Ранее газета The Times сообщала, что британские военные могут стать мишенями для Вооруженных сил (ВС) России, в случае если они появятся на Украине. При этом уточняется, что на данный момент времени среди военного руководства королевства до сих пор нет консенсуса по поводу данной идеи.