Союзники США рассорились из-за событий в Сирии

WSJ: управление соперничеством Турции и Израиля станет приоритетом Трампа

Управление соперничеством двух союзников США, Турции и Израиля, вероятно, станет приоритетом в политике будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Турция и Израиль являются главными стратегическими бенефициарами краха сирийского режима. «Турецкие чиновники хотят, чтобы новая Сирия была успешной, чтобы Турция могла ею владеть, и они чувствуют, что израильтяне могут просто все испортить», — сказал директор турецкой программы в Институте Ближнего Востока Генюль Тол.

Несмотря на то что произошедший в этом месяце распад возглавляемой Ираном «оси сопротивления», которая раньше проходила от Ирана и Ирака через Сирию к ливанскому шиитскому движению «Хезболла», представляет собой существенное благо для безопасности Израиля, говорится в статье, израильские официальные лица встревожены тем, что новая ось суннитских исламистов под руководством Турции может со временем стать не менее серьезной опасностью, особенно учитывая публичную поддержку президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «заклятых врагов» Израиля, таких как палестинское движение ХАМАС.

Как отмечает издание, после падения режима Башара Асада Турция, безусловно, стала доминирующей силой в Сирии. Это, в свою очередь, приближает Эрдогана к достижению его амбиций по сфере влияния, которая простирается через бывшие османские земли, вплоть до Ливии и Сомали. Это подход, который включает в себя конкуренцию с Ираном как наиболее ярым защитником палестинского дела.

«Отношения с Турцией определенно плохие, но всегда есть потенциал для дальнейшего ухудшения. Дело не в том, что мы угрожаем друг другу на данном этапе, но это может перерасти в столкновения, если говорить о Сирии, столкновения с марионетками, которых вдохновляет и вооружает Турция», — рассказал председатель комитета по иностранным делам и обороне израильского парламента Юлий Эдельштейн.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер опроверг информацию о 900 американских военнослужащих, находящихся на территории Сирии. По его словам, теперь там находится около 2000 солдат США.