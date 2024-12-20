В Финляндии захотели вернуть беженцев на Украину

STT: власти Финляндии рассмотрят вопрос о возвращении беженцев на Украину

Власти Финляндии рассмотрят вопрос о возвращении украинских беженцев на Украину. Об этом сообщает агентство STT со ссылкой на источники.

«Финляндия может снова решить вернуть людей на Украину, но порог для этого по-прежнему очень высок», — передает агентство слова представителей финской миграционной службы (Migri).

Кроме того, руководитель отдела по выдворению Migri Олли Коскипиртти указал на то, что новая политика Хельсинки по вопросу украинских беженцев основывается на том, что «на Украине есть районы, не затронутые боевыми действиями, поэтому люди могут вернуться обратно».

10 декабря стало известно, что часть стран Европейского союза, а именно Венгрия и Чехия, стали отказывать украинским беженцам с Западной Украины в убежище ввиду того, что место их проживания безопасно и находится достаточно далеко от линии боевого соприкосновения с российскими военными. При этом отмечается, что в число стран, пересмотревших собственную политику по украинским беженцам, также вошла Норвегия.