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23:30, 20 декабря 2024Мир

В Германии заявили об 11 погибших при наезде на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге

Bild: при наезде на толпу на ярмарке в Магдебурге погибло 11 человек

Фото: Unsplash.com

При наезде на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге в Германии погибло 11 человек, об этом заявило немецкое издание Bild.

После происшествия на месте дежурят многочисленные врачи скорой помощи. Они оказывают помощь раненым, лежащим возле рождественских палаток. Первые пострадавшие были доставлены в Университетскую больницу Магдебурга. По словам представителя учреждения, первые десять-двадцать пациентов в настоящее время находятся на лечении.

Рождественский базар был закрыт после наезда, посетителей призвали покинуть центр города. На месте работает полиция.

На ярмарке пострадало от 60 до 80 человек, такие данные назвали в спасательных службах. Жертвой происшествия, как сообщал телеканал Welt, стал один человек. Аналогичные данные приводят другие СМИ, например, MDR и портал T-online. Изначально они заявили об 11 погибших, однако позже информация в публикациях была отредактирована.

Инцидент произошел вечером 20 декабря, информацию о нем подтвердил официальный представитель правительства Саксонии — Анхальт Маттиас Шуппе, назвав ситуацию терактом. По данным правительственных кругов региона, мужчина был арестован. В полиции Магдебурга отмечали, что жертвой происшествия стал как минимум один человек, еще несколько получили ранения.

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