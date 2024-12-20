В Хорватии подросток с ножом ворвался в школу и ранил людей

HINA: 19-летний подросток ворвался в школу, ранил учительницу и школьников

В Загребе, столице Хорватии, вооруженный ножом 19-летний подросток ворвался в школу, ранил нескольких учеников и молодую учительницу. Об этом сообщает хорватское агентство HINA.

Полиция уже арестовала преступника. В данный момент врачи борются за жизнь преподавателя, находящегося в тяжелом состоянии.

Ранее вооруженный ножом восьмиклассник напал на учеников филиала школы №94, расположенного в поселке Российский Краснодарского края. На перемене между подростками произошел конфликт, один из них вынул нож и напал на оппонентов.