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14:00, 20 декабря 2024Мир

В Хорватии подросток с ножом ворвался в школу и ранил людей

HINA: 19-летний подросток ворвался в школу, ранил учительницу и школьников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Martin Meissner / AP

В Загребе, столице Хорватии, вооруженный ножом 19-летний подросток ворвался в школу, ранил нескольких учеников и молодую учительницу. Об этом сообщает хорватское агентство HINA.

Полиция уже арестовала преступника. В данный момент врачи борются за жизнь преподавателя, находящегося в тяжелом состоянии.

Ранее вооруженный ножом восьмиклассник напал на учеников филиала школы №94, расположенного в поселке Российский Краснодарского края. На перемене между подростками произошел конфликт, один из них вынул нож и напал на оппонентов.

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