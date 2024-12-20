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15:23, 20 декабря 2024Мир

В Италии Путина назвали вторым влиятельным политиком в мире

Итальянцы назвали Путина вторым влиятельным политиком в мире после Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Kazakov / Pool / Sputnik / Reuters

По мнению итальянцев, президент России Владимир Путин является вторым влиятельным политиком в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный Институтом международных политических исследований (ISPI).

По итогам опроса, 17 процентов итальянцев считают российского лидера вторым влиятельным политиком. Он опередил американского миллиардера Илона Маска, набравшего 16 процентов голосов и Папу Римского Франциска с 13 процентами.

Согласно полученным данным, 39 процентов опрошенных итальянцев считают избранного президента США Дональда Трампа самым влиятельным политиком в мире. Однако 38 процентов посчитали его победу на выборах плохой новостью для Европейского союза, а 22 процента выразили надежду, что будущее президентство республиканца поможет улучшить текущую международную обстановку.

Ранее результаты опроса компании MRB Hellas показали, что Путин стал самым популярным иностранным политиком в Греции. Трамп занял второе место, а на третьем оказался президент Франции Эммануэль Макрон.

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