В Кремле высказались о возможном визите Шольца в Россию

Песков: от Германии не поступало запроса на поездку Шольца в Россию

От властей Германии не поступало запроса на поездку канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, от Германии запросов о визите Шольца в Москву не было», — отметил представитель Кремля.

Ранее газета Der Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что Шольц якобы планирует посетить Россию с миротворческой миссией. При этом авторы материала указали на то, что канцелярия канцлера опровергла эти сообщения, назвав их «всего лишь слухом и ничем больше».

Также канцлер ФРГ делал заявления о том, что намерен продолжать прямые диалоги с президентом России Владимиром Путиным. Политик заверил, что и впредь будет пытаться «ясно дать понять» российскому лидеру необходимость его вклада в завершение конфликта.