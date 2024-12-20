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20:16, 20 декабря 2024Мир

В Кремле высказались о возможном визите Шольца в Россию

Песков: от Германии не поступало запроса на поездку Шольца в Россию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

От властей Германии не поступало запроса на поездку канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, от Германии запросов о визите Шольца в Москву не было», — отметил представитель Кремля.

Ранее газета Der Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что Шольц якобы планирует посетить Россию с миротворческой миссией. При этом авторы материала указали на то, что канцелярия канцлера опровергла эти сообщения, назвав их «всего лишь слухом и ничем больше».

Также канцлер ФРГ делал заявления о том, что намерен продолжать прямые диалоги с президентом России Владимиром Путиным. Политик заверил, что и впредь будет пытаться «ясно дать понять» российскому лидеру необходимость его вклада в завершение конфликта.

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