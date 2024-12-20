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02:34, 20 декабря 2024Мир

В МИД заявили о намерении добиваться от США возвращения дипсобственности

Рябков: Россия будет добиваться от США возврата дипсобственности
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Россия будет добиваться от новой администрации США возврата конфискованной дипсобственности. О соответствующем намерении заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с «Известиями».

Он отметил, что данный вопрос будет актуален до тех пор, пока России не вернут ее собственность.

«Мы работали над этим, будем работать дальше, и мы не теряем концентрации воли на этом направлении, поэтому американцы в новой администрации пусть готовятся к тому, что мы постоянно будем им, не хочется говорить, "капать на мозги", но по факту именно так», — сказал Рябков.

В августе посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ постоянно ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипсобственности.

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