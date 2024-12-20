В МВФ одобрили выделение нового транша Украине

Совет МВФ утвердил выделение нового транша Украине в 1,1 миллиарда долларов

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине очередного транша по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление фонда.

В частности, совет МВФ утвердил выделение Украине 1,1 миллиарда долларов.

В октябре МВФ одобрил выделение очередного транша для Украины на сумму более миллиарда долларов. В организации высказали мнение, что экономика Украины остается устойчивой, несмотря на сложные условия.

Однако Россия не поддержала создание нового фонда Всемирного банка для поддержки Украины. Москва стала единственной, кто выступил против.

