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23:26, 20 декабря 2024Экономика

В МВФ одобрили выделение нового транша Украине

Совет МВФ утвердил выделение нового транша Украине в 1,1 миллиарда долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине очередного транша по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление фонда.

В частности, совет МВФ утвердил выделение Украине 1,1 миллиарда долларов.

В октябре МВФ одобрил выделение очередного транша для Украины на сумму более миллиарда долларов. В организации высказали мнение, что экономика Украины остается устойчивой, несмотря на сложные условия.

Однако Россия не поддержала создание нового фонда Всемирного банка для поддержки Украины. Москва стала единственной, кто выступил против.

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