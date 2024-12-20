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12:00, 20 декабря 2024Бывший СССР

В России назвали друзей страны на Украине

Депутат Чепа: друзья России на Украине не хотели эскалации конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПресс-конференция Путина:
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Говоря о друзьях России на Украине, президент страны Владимир Путин имел в виду тех, кто выступал против переворота 2014 года и против эскалации напряженности, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также добавил, что называть конкретные фамилии сейчас не стоит.

«Были и есть те, кто не хотел конфликта, не хотел эскалации той напряженности, которую выстраивал Запад, — сказал политик. — Эти же люди были против госпереворота в 2014 году. Думаю, именно их имел в виду Путин, говоря о друзьях России на Украине».

Чепа уточнил, что часть лиц, с которыми Россия могла бы говорить, по-прежнему остается на территории Украины, хотя многие вынуждены были уехать.

«Мы не будем называть фамилии, но такие люди есть. Кто-то остается на территории страны, часть вынуждена была ее покинуть, как и миллионы украинских граждан, выехавших за пределы страны», — заключил депутат.

Ранее, во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, Путин рассказал, что на Украине есть те, с кем Россия может разговаривать. Он уточнил, что имеет в виду тех граждан, которые хотели бы смены власти в стране, и добавил, что там есть «много наших ребят».

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